Лавровый лист: польза и противопоказания

Специалисты рассказали, в чем польза и вред лаврового листа. В этой специи содержатся много витаминов, в частности, А, С и В, а также калий, фосфор, магний, селен, кальций и медь, пищевые волокна, эфирные вещества и органические кислоты.
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