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В США рассказали, как Россия сможет легко уничтожить истребители F-16

В США рассказали, как Россия сможет легко уничтожить истребители F-16

Отставной офицер США Дэниел Дэвис рассказал, каким образом Россия сможет легко уничтожить американские истребители F-16.

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