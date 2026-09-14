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За рулем

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Крупный седан Lexus пережил самое крупное обновление за десять лет: подробности

Крупный седан Lexus пережил самое крупное обновление за десять лет: подробности

Поколение , которое продается сегодня, появилось почти десять лет назад. За эти годы Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series – главные соперники японского седана – успели пережить не одну глубокую модернизацию.

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