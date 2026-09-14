Крупный седан Lexus пережил самое крупное обновление за десять лет: подробности

Поколение , которое продается сегодня, появилось почти десять лет назад. За эти годы Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series – главные соперники японского седана – успели пережить не одну глубокую модернизацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Китайский ответ R...
- Г Корейский бренд о...
- МП Корейский бренд о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым