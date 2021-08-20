Прострация заканчивается, начинается зондаж

США как всегда винят в своих бедах Россию и предлагают «для порядка» кого-нибудь разбомбить Влиятельное, по американским понятиям, издание The Wall Street Journal (WSJ) запустило «пробный шар» новой американской стратегии в Центральной Азии.
США как всегда винят в своих бедах Россию и предлагают «для порядка» кого-нибудь разбомбить Влиятельное, по американским понятиям, издание The Wall Street Journal (WSJ) запустило «пробный шар» новой американской стратегии в Центральной Азии.
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