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В Таиланде погибли в ДТП в Паттайе 23-летний мужчина и 18-летняя девушка из России

В Таиланде погибли в ДТП в Паттайе 23-летний мужчина и 18-летняя девушка из России

В Таиланде в воскресенье, 11 июня, утром в результате дорожно-транспортного происшествия в курортном городе Паттайя погибли 23-летний мужчина и 18-летняя девушка из России.

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