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Карбери высказался об отсутствии бросков у Овечкина в матче с "Лос-Анджелесом"

Карбери высказался об отсутствии бросков у Овечкина в матче с "Лос-Анджелесом"

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери объяснил отсутствие бросков в створ у российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Лос-Анджелес Кингз".

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