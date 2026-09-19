«Путин и Си обманут Трампа»: в Европе смоделировали сценарий встречи «Большой тройки»

Президент США Дональд Трамп может принять приглашение РФ и согласиться на трехстороннюю встречу с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Приоритет интегра...
- Суд оставил под с...
- Приоритет интегра...
"Трамп верит...", "Трамп решит...", - чО за херь?! - Трамп исполнительный орган в система глобального бабла. не в нём вопрос, вопрос в кукловодах, - готовы ли они к очередной "Ялте"?, есть ли у них аргУмент, который они готовы положить на стол переговоров. Россия не стремиться к "... восстановление регионального господства Москвы, подобного советскому, и признание со стороны США в качестве равного партнера", - она уже всем, у кого есть глаза, уши и, главное, мозги, всё показала, а гегемону даже Иран показал, что не нуждается ни в каком "признании"... пресса давно под колпаком у "Мюллера" и вешает лапшу на уши пиплу в угоду тем, кто её "ужинает". к бабке не ходи! скучно, Зин!
Вероятность такой встречи в ноябре слишком низкая. Не "созрели" ещё вопросы, которые можно решить, а просто "поговорить и обсудить" - зачем Трампу это нужно?
У него промежуточные выборы и давать повод СМИ писать о каких-то договорённостях не усилит позиции республиканцев, но обвинения со стороны демократов в "пророссийской позиции" будут точно.
Енти прогнозеры уже сотни раз садились в лужу которую сами и делали под собой 😂
Какие могут быть переговоры со ЛЖЕЦОМ ..и с тем...Кто и сам не понимает ...что несёт???