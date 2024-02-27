Вчера 19K прочитали Виктория Нуланд – деятель Госдепа США, которая по праву считается «матерью любителей кружевных трусиков и ЕС», в канун второй годовщины конфликта посетовала на то, что «сегодняшняя Россия – это совсем не та Россия, которую мы хотели видеть».