В Коркино задержаны десятки русских. Бароны на свободе: "Русская община" даст адвокатов и поможет семье убитой. Результаты обысков у цыган

Георгий Корнев

Специально для тебя, для начала выдержка из конституции "Статья 3 1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2. Народ осуществляет свою власть непосредственно,..." и так источник власти народ. Народ собрался на народный сход и спросил исполнительную власть: " Доколе!!!" Не стали обращаться к президенту, а стали как ты сам выражаешься мыть свою жопу сами. А полиция в нарушение Конституции задержало источник власти. Ну к кому ещё по этому поводу обращаться как не к Гаранту? Не понятно как у них губернатор раз за разом выигрывает выборы? И хотелось бы услышать комментарий по этой ситуации от депутатов Думы. По данным на 2024 год, от Челябинской области в Государственной думе РФ VIII созыва пять депутатов: Виталий Бахметьев, Владимир Бурматов, Дмитрий Вяткин, Олег Голиков и Олег Колесников.