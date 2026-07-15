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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Продлили. Аномально жаркая погода задержится на Алтае почти до конца июля

Продлили. Аномально жаркая погода задержится на Алтае почти до конца июля

В некоторых районах края ожидается до +35 градусов В Алтайском крае в период с 16 по 22 июля местами сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха +30 градусов и выше, сообщает региональный Гидрометцентр.

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