Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Два парома в Керчи пострадали при отражении атаки ВСУ

Два парома в Керчи пострадали при отражении атаки ВСУ

Два парома в Керчи получили повреждения в результате падения обломков сбитых ракет ВСУ, жертв среди моряков и гражданского населения нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко.

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