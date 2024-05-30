Два парома в Керчи пострадали при отражении атаки ВСУ

Два парома в Керчи получили повреждения в результате падения обломков сбитых ракет ВСУ, жертв среди моряков и гражданского населения нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко.
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