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Засуха убивает диких животных и домашний скот Кении

Засуха убивает диких животных и домашний скот Кении

Zefirka > Аварии и катастрофы > Засуха убивает диких животных и домашний скот Кении Сильнейшая за четыре десятилетия засуха в Кении за три месяца унесла жизни почти 2% самых редких в мире зебр и в 25 раз больше слонов, чем обычно, за тот же период.

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