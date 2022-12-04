Zefirka > Аварии и катастрофы > Засуха убивает диких животных и домашний скот Кении Сильнейшая за четыре десятилетия засуха в Кении за три месяца унесла жизни почти 2% самых редких в мире зебр и в 25 раз больше слонов, чем обычно, за тот же период.