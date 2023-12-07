Загоревшийся в Улан-Удэ Ту-204 должен был отправиться в Китай

Двигатель самолета Ту-204 загорелся во время взлета в аэропорту Улан-Удэ. Новые подробности происшествия сообщили представители пресс-службы Восточно-сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.
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