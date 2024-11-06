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Карта боевых действий на Украине сегодня: новости СВО от 6 ноября 2024. Обстановка в Курской области, военная сводка, 986 день спецоперации России на Украине

Карта боевых действий на Украине сегодня: новости СВО от 6 ноября 2024. Обстановка в Курской области, военная сводка, 986 день спецоперации России на Украине

Российские войска продолжают продвижение на нескольких направлениях на Украине, достигая успехов в позиционных боях, включая Часовярский и Запорожский участки, где удалось продвинуться на несколько километров.

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