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Ширер не считает Роналду лучшим вингером в истории АПЛ и поставил его на 5-е место: «Лучший игрок – да, он номер один. Но речь о лучших вингерах»

В эфире BBC Match of the Day эксперты выбирали топ-5 лучших вингеров в истории АПЛ. Ширер поставил Роналду на 5-е место, чем удивил Майку Ричардса, поставившего Криштиану на первую строчку.

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