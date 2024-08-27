Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 243 подписчика

Диверсия на важнейшей стратегической базе НАТО в Норвегии, или приключения Петрова и Боширова в Скандинавии

Диверсия на важнейшей стратегической базе НАТО в Норвегии, или приключения Петрова и Боширова в Скандинавии

Как много нового мы узнаем лишь через месяцы после того, как оно уже произошло и часто удивляемся, насколько далеки наши наивные представления от понимания истинных масштабов нынешнего противостояния в мире.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Житель Империи
Никак «Лошарик» проходил испытания после вар восстановления.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх