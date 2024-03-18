Прокуратура исполнила заветные мечты школьника из Смоленска

Руководитель и сотрудники ведомства не смогли отнестись с равнодушием к трудной жизни мальчика Прокуратура Смоленской области смогла значительно улучшить жизнь семикласснику из деревни Городчанка Хиславичского района.
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