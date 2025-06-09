Экс-глава "Спартака" Червиченко назвал причину возможного ухода Николича из ЦСКА

Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко в эфире спортивного радио "Движение" предположил, что на желание сербского специалиста Марко Николича покинуть пост главного тренера столичного ЦСКА повлияла невозможность вмешиваться в трансферную политику команды.
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