Будут ли российские спортсмены участвовать в Олимпиаде?

Сергей Семенов

Если б у нас в чиновниках были патриота, а не проститутки они давно бы организовали параллельные соревнования. За пару часов до их соревнований наши с трансляцией и результатами, а потом после их выступлений вопрос " а что то ваш чемпион хуже нашего спортсмена выступил". Это раньше можно было не пустить и всё. Сейчас есть интернет, всё как на ладошке. Вот представьте, приезжает олимп. чемпион домой, а его все спрашивают " а что ж ты хуже русских пробежал".