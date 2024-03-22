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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Будут ли российские спортсмены участвовать в Олимпиаде?

Будут ли российские спортсмены участвовать в Олимпиаде?

Разродились. Именно этим словом лучше всего назвать решение исполкома Международного олимпийского комитета, который наконец-то озвучил окончательные требования к атлетам из России и Белоруссии, которые смогут пройти отбор и попасть на Олимпийские игры – 2024 в Париже.

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Комментарии
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Сергей Захаров
Моё молодцы они нам покажут кто из спортсменов наших не поддерживает нашу родину Россию ивосяеом случае для меня это инсть затихаривщиеся предатели России которые забыли слова милиционера гепобоявшегося смерти при требование предать своих побратимов словами работайте братья
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19 час.
СЗ
Сергей Захаров
Извиняюсь за пропущенные в тексте буквы волнуюсь переживаю что будут предатели в рядах наших спортсменов
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19 час.
Сергей Семенов
Если б у нас в чиновниках были патриота, а не проститутки они давно бы организовали параллельные соревнования. За пару часов до их соревнований наши с трансляцией и результатами, а потом после их выступлений вопрос &quot; а что то ваш чемпион хуже нашего спортсмена выступил&quot;. Это раньше можно было не пустить и всё. Сейчас есть интернет, всё как на ладошке. Вот представьте, приезжает олимп. чемпион домой, а его все спрашивают &quot; а что ж ты хуже русских пробежал&quot;.
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10 час.

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