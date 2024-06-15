Стали известные главные темы Петербургского международного юридического форума

Ведущие правоведы обсудят новые точки роста и глобальное равновесие Главной темой XII Петербургского международного юридического форума, который пройдёт с 26 по 28 июня, станет «Право — основа глобального равновесия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии