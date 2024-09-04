«Зеркало недели»: взрывы прозвучали во Львове и Ровно

Повторные взрывы прозвучали во Львове и Ровно. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели». По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по всей стране звучал сигнал воздушной тревоги.
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