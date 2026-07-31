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Царьград

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Генерал рассекретил тайный проект СССР. Военные 13 лет ловили пришельцев

Генерал рассекретил тайный проект СССР. Военные 13 лет ловили пришельцев

В мире вновь разгорелся интерес к неопознанным летающим объектам. По распоряжению президента США Дональда Трампа Пентагон начал публиковать секретные документы, хранившиеся в тайне на протяжении десятилетий.

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