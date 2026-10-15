Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые вышли в свет всей семьёй — с сыном и дочерью. Поводом стала премьера сказки «Чудо-Юдо», где на красной дорожке родители и дети позировали фотографам.
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