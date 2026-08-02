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Повзрослел и перерос маму: как сейчас выглядит 15-летний сын Анастасии Стоцкой, которого годами сравнивали с наследником Киркорова

Повзрослел и перерос маму: как сейчас выглядит 15-летний сын Анастасии Стоцкой, которого годами сравнивали с наследником Киркорова

Анастасия Стоцкая поделилась в соцсетях новым снимком с 15-летним сыном Александром. Подросток, которого многие помнят совсем маленьким, заметно вытянулся и теперь выглядит значительно выше матери.

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