Юрист Чирикова: смерть собственника не прекращает договор аренды

Смерть собственника квартиры сама по себе не дает оснований для выселения арендатора. Если договор найма продолжает действовать, человек вправе пользоваться жильем на прежних условиях до окончания установленного срока.
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