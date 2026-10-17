Телеканал "78" Персонажа – «влиятельного представителя» местного этнического объединения из Самарской области - обвиняют в мошенничестве на десятки миллионов рублей.
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Да здравствует наш суд, самый неподкупный суд в мире.
В РФ разрешены, действуют национально - культурные автономии многих народов. Запрещено иметь свою национально- культурную автономию только русам (русскому народу), т.к. ЮРИДИЧЕСКИ, в соответствии с Конституцией РФ, русского народа в РФ не существует. Подробнее https://www.change.org/priznaiteRusov. РФ-ия - концлагерь для русов.Подпишите петициюChange.org
Как хорошо,что это (Матвеев) не попал в Думу.
Бывший депутат Госдумы и историк Михаил Матвеев когда в думе был