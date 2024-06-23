Молодые люди устроили розыгрыш и вызвали панику на детской площадке

Двое молодых людей хотели разыграть своего приятеля, но "ошиблись адресом". Инцидент произошел 20 июня на детской площадке в селе Семень Унгенского района и вызвал панику среди детей и родителей населенного пункта, передает tv8.
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