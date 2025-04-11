Зеленский намерен избавиться от Кличко и других мэров

Бывший депутат Верховной рады Александр Черненко заявил, что Офис Владимира Зеленского подготавливает запрет для глав украинских городов занимать пост больше двух сроков, что позволит избавиться от мэра Киева Виталия Кличко.
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