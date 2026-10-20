ГЕНИЧЕСК, 20 октября. /ТАСС/. Военнослужащие ВСУ беспилотниками постоянно наносят удары по гражданским лицам и магазинам населенного пункта Раденск в Херсонской области.
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