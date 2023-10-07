Россияне стали чаще продавать квартиры с дешевой ипотекой

В России стали чаще перепродавать жилье вместе с ипотекой, оформленной под низкую процентную ставку. Об этом рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии