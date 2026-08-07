Как йога Айенгара меняет восприятие собственного тела: от жестких рамок к внутренней свободе

Когда я впервые услышал о йоге Айенгара, признаюсь честно, мой скепсис зашкаливал. Казалось, что использование кучи подпорок, валиков и стульев — это какой-то «облегченный» вариант, не имеющий отношения к настоящей работе над собой.
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