Спорт и диета
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт и диета

62 подписчика

Как йога Айенгара меняет восприятие собственного тела: от жестких рамок к внутренней свободе

Как йога Айенгара меняет восприятие собственного тела: от жестких рамок к внутренней свободе

Когда я впервые услышал о йоге Айенгара, признаюсь честно, мой скепсис зашкаливал. Казалось, что использование кучи подпорок, валиков и стульев — это какой-то «облегченный» вариант, не имеющий отношения к настоящей работе над собой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии