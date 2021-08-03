Билайн значительно повысил надежность сети на территории Сибири и Дальнего Востока

Билайн запустил новый магистральный канал, специальную волоконно-оптическую линию с большой пропускной способностью для предоставления услуг связи, протяженностью более 6 тысяч км по маршруту Екатеринбург-Красноярск-Хабаровск.
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