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«Кракен» с Александром Петровым хочет быть новым русским блокбастером. Каким получилось фэнтези о схватке россиян со спрутом?

«Кракен» с Александром Петровым хочет быть новым русским блокбастером. Каким получилось фэнтези о схватке россиян со спрутом?

В прокат выходит «Кракен» Николая Лебедева — героическое фэнтези, которое отчаянно старается выглядеть новым отечественным блокбастером с миллиардными сборами, про сражение русских моряков с подводным монстром.

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