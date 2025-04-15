«Кракен» с Александром Петровым хочет быть новым русским блокбастером. Каким получилось фэнтези о схватке россиян со спрутом?

В прокат выходит «Кракен» Николая Лебедева — героическое фэнтези, которое отчаянно старается выглядеть новым отечественным блокбастером с миллиардными сборами, про сражение русских моряков с подводным монстром.
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