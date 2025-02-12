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Женская сборная Подмосковья стала второй на Кубке России по тяжелой атлетике

Женская сборная Подмосковья стала второй на Кубке России по тяжелой атлетике

Спортсмены из Подмосковья заработали 4 медали на Кубке России по тяжелой атлетике, а женская сборная заняла второе общекомандное место, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

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