Женская сборная Подмосковья стала второй на Кубке России по тяжелой атлетике

Спортсмены из Подмосковья заработали 4 медали на Кубке России по тяжелой атлетике, а женская сборная заняла второе общекомандное место, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
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