Глава ведомства поручил доложить об основаниях привлечения к уголовной ответственности учителя школы в Санкт-Петербурге

В социальных медиа выражается несогласие с ходом расследования уголовного дела в отношении учителя одной из школ Санкт-Петербурга о причинении вреда здоровью ученика, который получил травму при падении, когда учитель пытался пресечь его шумное поведение.
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