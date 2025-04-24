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Белал Мухаммад: «Я уже вызывал Хамзата. Это один из боев, к которым я стремлюсь»

«Я уже вызывал Хамзата. Это один из боев, к которым я стремлюсь. Стилистически мы подходим друг другу.

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