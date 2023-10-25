Бирюков подвел итоги благоустройства у станции БКЛ «Воронцовская» в Москве

На юго-западе Москвы, около станции БКЛ «Воронцовская», завершили благоустройство. Работы провели на улице Академика Челомея, в Научном проезде и на участке Старокалужского шоссе от дома № 65 до пересечения с улицей Академика Семенихина.
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