Главы творческих союзов могут войти в оргкомитет к юбилею Курска

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн выступил с предложением к председателям региональных отделений всероссийских творческих союзов писателей, журналистов, архитекторов, художников, дизайнеров и театральных деятелей быть в числе оргкомитета по подготовке к празднованию 1000-летия Курска.