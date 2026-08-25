Перерезали логистические маршруты противника: ВС РФ освободили населённый пункт Анновка в ДНР

Российские войска освободили Анновку в ДНР, заявили в Минобороны. Как сообщили в ведомстве, освобождение села — важный этап перед штурмом Доброполья, оно позволило перерезать логистические маршруты противника на южных подступах к городу.
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