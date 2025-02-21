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Петербургский дневник

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В четырех района Петербурга с 24 и 25 февраля ограничат дорожное движение

В четырех района Петербурга с 24 и 25 февраля ограничат дорожное движение

Речь идёт о Красносельском, Курортном, Невском и Петроградском В Красносельском районе Петербурга с 25 февраля по 8 марта закроют движение транспорта по улице Академика Павлова от улицы Карла Либкнехта до Ленинградской улицы, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

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