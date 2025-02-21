В четырех района Петербурга с 24 и 25 февраля ограничат дорожное движение

Речь идёт о Красносельском, Курортном, Невском и Петроградском В Красносельском районе Петербурга с 25 февраля по 8 марта закроют движение транспорта по улице Академика Павлова от улицы Карла Либкнехта до Ленинградской улицы, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.