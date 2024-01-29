Financial Times: Западу нужно два года, чтобы снабдить Украину боеприпасами на сравнимом с Россией уровне

ВАШИНГТОН, 29 января, ФедералПресс. Западным оборонным предприятиям нужно два года, чтобы наладить производство и изготовить достаточное количество боеприпасов для Украины, сообщает газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии