Представитель ГУР Юсов: Украина попросила РФ передать тела погибших в Ил-76

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что Киев обращался к Москве с запросом передать тела военнопленных при крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
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