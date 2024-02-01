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Представитель ГУР Юсов: Украина попросила РФ передать тела погибших в Ил-76

Представитель ГУР Юсов: Украина попросила РФ передать тела погибших в Ил-76

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что Киев обращался к Москве с запросом передать тела военнопленных при крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.

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