Ольга Павлова приняла участие в эстафете ОП РФ #СловоПодвига

Член общественной палаты РФ Ольга Павлова в рамках эстафеты ОП РФ #СловоПодвига прочитала стихотворение «Нарисуй мне солнышко, милая» героя СВО, командира танкового батальона с позывным «Алтай» Михаила Арефьева.
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