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Индекс государственных облигаций снизился на 0,1% в Москве

Индекс государственных облигаций снизился на 0,1% в Москве

Индекс MCXRGBI снизился до 113,66 пунктов, падение затронуло и самые ликвидные облигации федерального займа.

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