«Ванкувер» одержал крупную победу над «Шаркс» (10:1) в регулярном чемпионате НХЛ. – Было ли когда-нибудь в вашей карьере такое избиение младенцев? – Да, было, когда еще за ЦСКА играл.
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