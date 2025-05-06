Сегодня, в день памяти Святого Георгия, в храме благоверного князя Александра Невского и Покрова Пресвятой Богородицы (возле Громковского кладбища) проходит служба в честь Георгия Победоносца.
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Сегодня, в день памяти Святого Георгия, в храме благоверного князя Александра Невского и Покрова Пресвятой Богородицы (возле Громковского кладбища) проходит служба в честь Георгия Победоносца.