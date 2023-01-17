Военное обозрение

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Генштаб ВСУ продолжает отрицать взятие российскими силами станции Соль в очередной сводке

Генштаб ВСУ продолжает отрицать взятие российскими силами станции Соль в очередной сводке

Утром 17 января генеральный штаб ВСУ опубликовал очередную сводку о событиях на фронте. В ней, как обычно, рассказывается об отражении ВСУ большого количества атак российских вооруженных сил в районах более 20 населенных пунктов.

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