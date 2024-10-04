Мишустин объявил, кому из учителей повысят зарплаты

Увеличение зарплат учителям повысит престиж профессии и авторитет педагогов. Премьер-министр России Михаил Мишустин на вручении премий правительства в области образования объявил о повышении оплаты труда преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах.
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