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Регионы России

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Rebel Wolves выпустила дебютную RPG The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves выпустила дебютную RPG The Blood of Dawnwalker

Польская студия Rebel Wolves, включающая ключевых разработчиков «Ведьмака 3» из CD Projekt Red, представила свой первый проект — игру The Blood of Dawnwalker.

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