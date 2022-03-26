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Мэр Лондона отказался принимать украинских беженцев у себя дома

Мэр Лондона отказался принимать украинских беженцев у себя дома

Источник: twitter.com / @SadiqKhan Лондон, 26 марта. Мэр Лондона Садик Хан выразил «восхищение» по отношению к британцам, приютившим украинских беженцев, однако он признал, что не может принять их у себя дома, потому что у него «мало места».

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